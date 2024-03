Nancy Faeser, Rudi Völler und Philipp Lahm mit EM-Vorfreude

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

100 Tage vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland hat die Bundesregierung den Countdown zu einem erhofften neuen "Sommermärchen" eingeläutet. In Berlin machte das Kabinett um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch bei einem Termin unter dem Motto "Heimspiel für Europa" Werbung für das Turnier in diesem Sommer (14. Juni bis 14. Juli). Dabei posierten Scholz und die weiteren Regierungsmitglieder unter anderem mit dem offiziellen EM-Ball für Fotos.

Die Verantwortlichen setzen große Hoffnungen über den Sport hinaus in die EURO. 18 Jahre nach der WM 2006 soll der Fußball wieder für Begeisterung in Deutschland sorgen. Den Chefs um UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, DFB-Boss Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philipp Lahm ist dabei klar, dass es bei den Titelkämpfen unter dem Motto "United by Football - Vereint im Herzen Europas" nicht ausschließlich um den Sport gehen wird. Gesellschaftliche, politische und ökologische Aspekte begleiten in Zeiten weltweiter Krisen die Vorbereitungen auf die zweite EM auf deutschem Boden nach 1988.

"Gerade in den schwierigen Zeiten, in denen wir leben, der schwierigen weltpolitischen Lage, ist es um so schöner, ein sportliches Großereignis feiern zu können, bei dem es um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt geht", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser: "Die Sicherheit liegt mir am meisten am Herzen, sie hat höchste Priorität. Das Konzept wird wie bei der WM 2006 ein sehr gutes sein. Es wird ein friedliches Event für die zwölf Millionen Besucher."

Rudi Völler ist sich sicher, dass die EM ein "Fußballfest" wird. "Wir werden uns als Nation wunderbar präsentieren", sagte der DFB-Sportdirektor, der trotz der seit Jahren darbenden Nationalmannschaft auch auf sportliche Erfolge hofft: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns mit einer Mischung aus fußballerischer Eleganz, Kampfgeist und Wille präsentieren werden, um das Volk hinter uns zu bringen. Wir wollen wie 2006 für tolle Wochen sorgen."

Lahm ("Ein paar Herausforderungen liegen noch vor uns") peilt ein "großes europäisches Fest" an, das "die Solidarität in Deutschland und Europa stärkt".

Sportlich beginnt die EM für Deutschland am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland, weitere Gegner in der Vorrunde sind Ungarn und die Schweiz.

© 2024 SID