Julian Nagelsmann legt soch noch nicht fest

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich von Diskussionen über seine Zukunft in der Vorbereitung auf die Heim-EM nicht stören lassen. "Es ist ratsam, sich um seine berufliche Zukunft zu kümmern. Gerade dann, wenn man einen auslaufenden Vertrag hat", sagte Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt bei der Präsentation seines Kaders für die anstehenden Länderspiele.

Es gehöre dazu, "sich mit 36 zu überlegen, wie das berufliche Leben weitergeht", betonte Nagelsmann: "Das lenkt mich nicht vom Tagesgeschäft ab. Ich will in der Aktualität maximal erfolgreich arbeiten."

Nagelsmann hatte als Nachfolger des entlassenen Hansi Flick einen Vertrag bis zur Heim-EM im Sommer unterschrieben. Sky berichtete zuletzt, der Bundestrainer wolle die Frage bis zum EM-Beginn geklärt haben.

