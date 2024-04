Der DFB plant eine Fahnen-Aktion für die Heim-EM

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant zur Heim-EM eine besondere Aktion und ist dabei auf die Unterstützung der Fans angewiesen. Die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sollen Fahnen einschicken. Dazu rief der Verband am Donnerstag in einer Mitteilung auf. Die eingesendeten Fahnen der Amateurvereine, Fanclubs, Städte und Dörfer Deutschlands sollen während der Heim-EM im Quartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach aufgehängt werden.

"Jede Fahne wird platziert und symbolisiert unserer Mannschaft und ganz Europa: 'Wir stehen hinter euch!'", hieß es in der Mitteilung des DFB. Konkret ist geplant, die Fahnen am Balkon der Spielerzimmer, am Trainingsplatz oder im Presseraum zu platzieren. Unter anderem können die Fans erfahren, wo sich ihre Fahne befindet und erhalten sie nach der EM wieder zurück.

Der Verband könne jedoch keine Haftung übernehmen. "Schickt uns also bitte lieber nicht die heilige Gründungsfahne eures Heimatvereins aus dem 19. Jahrhundert oder ähnlich besondere Flaggen", teilte der DFB mit: "Aber auf alle anderen freuen wir uns!"

