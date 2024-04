Neuendorf schwärmt von Leverkusen

Foto: AFP/SID/ANDRE PAIN

DFB-Präsident Bernd Neuendorf gerät beim Gedanken an Bayer Leverkusen als deutscher Meister ins Schwärmen. "Diese Mannschaft spielt wirklich sehr schönen Fußball", sagte der 62-Jährige am Samstag dem SID am Rande der Europakonferenz im Deutschlandfunk: "Der hat sicherlich viel mit dem Trainer zu tun, der diese Truppe geformt hat. Da muss man wirklich den Hut ziehen, großen Respekt vor dieser Leistung."

Vor allem von Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist Neuendorf angetan. "Ich finde es auch ganz toll, dass Alonso bleibt und versucht, im nächsten Jahr diesen Erfolg zu wiederholen", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.

Die Werkself kann am Abend (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg gegen Werder Bremen zum ersten Mal deutscher Meister werden. Zudem winkt das Triple. Im DFB-Pokalfinale sind die Leverkusener gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern klar favorisiert. Auch in der Europa League gehört Bayer zum Kreis der Titelkandidaten.

"Tatsache ist: Leverkusen ist ungeschlagen, in allen Wettbewerben", sagte Neuendorf: "Das ist eine herausragende Leistung, die da über einen so langen Zeitraum gezeigt wurde."

© 2024 SID