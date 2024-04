Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten an diesen Trainingstagen in der Sportschule Lindabrunn deutlich spürbar. Hier beginnt mit einem Trainingslehrgang für das U17-Nationalteam (JG 2007) die Vorbereitung auf die UEFA U17 EURO 2024 auf Zypern.

"Eine Europameisterschaft zu spielen, ist etwas, wovon die Spieler lange zehren werden"

Am 20. Mai (19:30 Uhr) startet die Auswahl von Teamchef Martin Scherb gegen Kroatien in die Gruppenphase. Die intensive Vorbereitung läuft nach Wunsch. "Wir sind sehr zufrieden, die Burschen ziehen voll mit und die Vorbereitungen sind auf einem guten Weg. Jeder ist voller Vorfreude und es macht Spaß, wieder mit den Jungs zusammen zu sein", so Scherb.

In Lindabrunn sei es darum gegangen, die eigenen Abläufe zu festigen und Spielern, die länger nicht beim Team waren, die Chance geben, doch noch in den EURO-Kader zu rutschen. Zudem seien auch neue Dinge in den Trainings probiert worden. "Vielleicht können wir unsere Gegner damit überraschen", so der Teamchef.

Für Kapitän Valentin Zabransky ist nicht nur die gemeinsame Arbeit auf dem Trainingsplatz entscheidend. "Wir nutzen die Trainingszeit und wollen uns verbessern. Wichtig ist auch, dass es neben dem Platz läuft. Wenn wir außerhalb des Platzes immer für einander da sind, dann läuft es auch auf dem Platz", sagt der Innenverteidiger.

Scherb, der auch Gesamtleiter der ÖFB-Talenteförderung ist, weiß um die Bedeutung der EURO-Teilnahme: "Eine Europameisterschaft zu spielen, ist etwas, wovon die Spieler lange zehren werden. Nicht umsonst sind jetzt im A-Team Spieler, die schon ihre Erfahrungen bei Nachwuchs-EM oder -WM gesammelt haben, die Leistungsträger."

Präsident und Sportdirektor gratulieren

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Projekt12-Leiter Günter Kreissl statteten dem Team in Lindabrunn einen Besuch ab und gratulierten zur erfolgreichen Quali. "Bei dieser Mannschaft ist alles sehr stimmig ist. Da ist eine Mannschaft am Werk, bei der es Freude macht, zuzuschauen. Sich für Endrunden zu qualifizieren ist immer eine Bestätigung der Arbeit und unser Ziel. Das ist der U17 auf eine Art und Weise gelungen, die uns sehr zuversichtlich auf das Turnier schauen lässt", so Schöttel.

Das Auftaktspiel habe eine besondere Wichtigkeit, so der Sportdirektor. "Bei Turnieren ist immer das erste Spiel richtig wichtig. Wenn du mit einem guten Ergebnis startest, hast du Selbstvertrauen für die weiteren Spiele. Die Gruppe ist total ausgeglichen. Darum ist wichtig, dass wir gut in das Turnier starten und dann schauen wir, was möglich ist."

Weiter als bis zum Auftaktspiel schaut im Lager des U17-Nationalteams auch niemand. "Unser erstes kleines, großes Ziel ist es, gegen Kroatien zu gewinnen und gut in die Europameisterschaft zu starten", sagt Kapitän Zabransky.

Für ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, der, wie auch Sportdirektor Schöttel, live in Zypern vor Ort sein wird, ist eine EURO-Teilnahme das Ergebnis guter Zusammenarbeit in der Talenteförderung. "Die Qualifikation für die Endrunde ist eine tolle Leistung, zu der ich dem gesamten Team herzlich gratulieren möchte. Im dritten Jahr in Folge nimmt ein ÖFB-Team an einer Nachwuchs-EURO teil.

Das zeigt, dass wir gemeinsam mit den Landesverbänden und den Akademien gute Arbeit in der Talenteförderung leisten. Auf unser Team warten nun Spiele auf höchstem internationalem Niveau. Das wird eine sehr wertvolle Erfahrung für die Entwicklung der Spieler. Ich freue mich auf die Auftritte unseres U17-Nationalteams bei der EURO auf Zypern und wünsche dem Team alles Gute", so Mitterdorfer.

Spielplan UEFA U17 EURO 2024

Kroatien – ÖSTERREICH: 20. Mai 2024, 19:30 Uhr (MEZ), Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaka

ÖSTERREICH – Wales: 23. Mai 2024, 19:30 Uhr (MEZ), Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaka

ÖSTERREICH – Dänemark: 26. Mai 2024, 17:00 Uhr (MEZ), Paralimni Municipal Stadium "Tasos Markou", Paralimni

Große Vorfreude auf die #U17EURO bei unseren Talenten! 😍 Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. 👊 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



📲 Alle Infos und Stimmen: https://t.co/5LP1XsC2QI pic.twitter.com/wRnmLt8Xyb — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) April 24, 2024

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam