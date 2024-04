Robin Koch freut sich auf den Sommer

Fußball-Nationalspieler Robin Koch hofft auf einen erlebnisreichen Sommer - für sich, aber auch für das ganze Land. "Ich glaube, dass es ein sehr besonderer Sommer in Deutschland werden kann. Auch wenn die vergangenen Turniere weniger erfolgreich verliefen, gehört Deutschland immer zu den Favoriten", sagte der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt dem kicker.

Vor allem die jüngsten Siege gegen Frankreich und die Niederlande lassen Koch hoffen. "Im Fußball geht es manchmal sehr schnell: Vor zwei Spielen hatte gefühlt halb Deutschland keine Lust auf die EM. Jetzt spürt man, dass es jeder kaum erwarten kann, bis es losgeht", sagte er.

Koch will dabei nach Möglichkeit eine entscheidende Rolle spielen. Bei der vergangenen Europameisterschaft war er nicht zum Einsatz gekommen. "Im Turnier ist man einfach stolz, dass man für sein Land dabei ist. Natürlich will man spielen, und es ist schade, wenn es nicht so ist. Trotzdem habe ich mich nicht ausgegrenzt gefühlt. Ich habe auch da versucht, zum Erfolg beizutragen, gut zu trainieren und die Jungs zu pushen", sagte der 27-Jährige.

