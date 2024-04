Nur noch anderthalb Monate bis zum Anpfiff der EURO 2024 in Deutschland. Am 14. Juni 2024 um 21 Uhr wird in der Münchner Allianz Arena die Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers Deutschland gegen Schottland eingeläutet. Trotz Problemen in den letzten Jahren haben sich die deutschen Fußballer nach Siegen gegen Frankreich und die Niederlande (beides Gegner der Österreicher) wieder ins Spiel zurückgekämpft und betrachten sich selbst als Mitfavoriten auf den EM-Titel.

Die Favoriten

Als Favorit Nummer eins gilt nach wie vor Frankreich. Der ehemalige Europameister ist mit Stars nur so gespickt. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé oder Olivier Giroud sind nur drei der zahlreichen Superstars der Équipe Tricolore. Der erste EM-Gegner der Österreicher wird von vielen Experten als Topfavorit auf den Titel angesehen. Doch zunächst müssen sie gegen die Niederlande, Österreich und Polen in Gruppe D bestehen. Am 17. Juni um 21 Uhr treffen die Franzosen in ihrem ersten Spiel auf Österreich. Die geringe Chance für den Außenseiter Österreich besteht darin, dass die Top-Nationen möglicherweise beim ersten Auftritt noch nicht in Bestform sind. Doch Spieler wie Mbappé können auch im Alleingang ein Spiel entscheiden. Deutschland hat jedoch gezeigt, wie man einen Kylian Mbappé aus dem Spiel nehmen kann. Wenn es den Gegnern in der Gruppenphase gelingt, dies umzusetzen, wird es auch für Frankreich nicht einfach werden. Ihr könnt bereits gratis auf die EM wetten.

Deutschland galt für viele als einer der Topfavoriten. Im eigenen Land soll das „Sommermärchen 2.0“ wahr werden. Die Anzeichen in den letzten Monaten versprachen jedoch wenig Hoffnung. Die Fans waren unzufrieden und auch die Experten haben Deutschland nur wenig Chancen eingeräumt. Nach den zwei Siegen im Frühjahr gegen Frankreich und die Niederlande sind die Jungs von Trainer Julian Nagelsmann wieder im Gespräch. Mit Schottland, Ungarn und der Schweiz hat man zumindest eine machbare Gruppe erwischt. Doch auch bei den letzten Großveranstaltungen ging man als klarer Gruppenfavorit ins Rennen und schied dann schon nach der Vorrunde aus. Deswegen ist auch das Eröffnungsspiel gegen Schottland bereits richtungsweisend. Gelingt Kroos, Kimmich & Co. ein Auftaktsieg, ist für die DFB-Elf alles drin.

Der dritte große Favorit für den Europameistertitel ist England. Die Three Lions sind, ähnlich wie Frankreich, mit zahlreichen Topspielern besetzt. Harry Kane, Jude Bellingham oder Phil Foden sind in der Offensive nicht mehr wegzudenken. Die Achillesferse könnte die Abwehr werden. Gegen Belgien erreichte man zuletzt ein 2:2-Unentschieden, und gegen Brasilien setzte es eine 0:1-Niederlage. In der Qualifikationsgruppe kassierte man jedoch auch nur vier Gegentore. England startet am 16. Juni 2024 gegen Serbien in die EM und trifft dann noch auf Slowenien und Dänemark. Ein Aufstieg ins Achtelfinale sollte deshalb machbar sein. Bauchschmerzen könnten die englischen Fans dann in den K.O.-Runden bekommen, vor allem wenn es zu einem Elfmeterschießen kommen sollte, denn dort haben die Three Lions bekanntermaßen keine gute Bilanz vorzuweisen

Die Außenseiter und Geheimfavoriten

Nach den drei Topfavoriten könnten auch Nationen wie Belgien, Spanien, der Titelverteidiger Italien, Dänemark oder sogar Österreich eine Überraschung liefern. Experten betrachten das ÖFB-Team spätestens nach dem 6:1-Sieg gegen die Türkei als Geheimfavoriten. Auch die Niederlande, Kroatien und Portugal stehen hoch im Kurs.

FotoCredits: Ligaportal.at