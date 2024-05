Kylian Mbappe und sein Wachsfiguren-Double

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe kann von seinen Fans künftig dauerhaft aus nächster Nähe bestaunt werden - zumindest als Wachsfiguren-Double. Der 25-Jährige enthüllte am Donnerstag in Paris seine Nachbildung, die ab dem 19. Mai bei Madame Tussauds in Berlin ausgestellt wird. Mbappe, der Paris St. Germain zum Saisonende verlässt, ist in seiner charakteristischen Jubelpose zu sehen. Die Figur trägt das Trikot, in dem die französische Nationalmannschaft bei der EURO in Deutschland auflaufen wird.

"Die Figur ist mehr Kylian als ich. Es ist sensationell", sagte Mbappe bei der Präsentation: "Ich bin wirklich stolz." Die Herstellung der Wachsfigur dauerte insgesamt elf Monate, sie ist 30 Kilogramm schwer und 1,78 m groß.

© 2024 SID