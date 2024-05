Rudi Völler würdigte Toni Kroos

Rudi Völler sieht das EM-Endspiel am 14. Juni im Berliner Olympiastadion als passenden Rahmen für das Karriereende von Toni Kroos. "Vor allem wünsche ich ihm, dass er seine Karriere erst Mitte Juli beendet und wir noch viele erfolgreiche EM-Spiele mit ihm erleben dürfen", teilte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf SID-Anfrage mit.

Zuvor hatte Kroos sein Karriereende für den Sommer angekündigt. Vor der Heim-EM bestreitet der 34-Jährige mit Real Madrid aber noch das Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Borussia Dortmund in London. "Toni Kroos ist ein überragender Fußballer, der seine beeindruckende Karriere mit dem sechsten Champions-League-Titel krönen kann - das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", sagte Völler.

Kroos war erst im März nach fast dreijähriger Pause in die Nationalmannschaft zurückgekehrt und gab in den Spielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) ein beeindruckendes Comeback.

