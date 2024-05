Die Freude über den klaren 4:0-Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Dänemark war groß. Doch viel Zeit, um sich über den starken Auftritt zu freuen blieb dem ÖFB-U17-Nationalteam (JG 2007) nicht. Am morgigen Mittwoch (19 Uhr) trifft die Auswahl von Teamchef Martin Scherb im AEK Stadium von Larnaka im EURO-Viertelfinale auf das Team aus Serbien (Zweiter Gruppe A).

Volle Konzentration gepaart mit Vorfreude auf das EURO-Viertelfinale gegen Serbien bei ÖFB-U17-Teamchef Martin Scherb und seinen Schützlingen.

"Ein Viertelfinale bei einer EURO ist für jeden ein besonderes Spiel"

"Die Vorfreude auf die Partie ist bei allen im Team riesig. Ein Viertelfinale bei einer EURO ist für jeden ein besonderes Spiel. Es ist für die Entwicklung der Spieler unheimlich wertvoll. Sie können von solchen internationalen Spielen auf Top-Niveau einfach ganz, ganz viel Erfahrung mitnehmen", sagt Scherb.

Auch Mittelfeldantreiber Yanik Spalt weiß um die Bedeutung: "Wir haben in den bisherigen Spielen gesehen, dass das Niveau, das Tempo und die Intensität noch einmal höher sind, als bei der Eliterunde. Zudem ist der Spielplan sehr eng. Aber wir haben gut regeneriert und sind bereit für das Viertelfinale gegen Serbien.“

Eine EM zu spielen sei keine Verständlichkeit, wie der Akteur des VfB Stuttgart anfügt. "Es ist für uns alle etwas ganz Besonderes diese EURO zu spielen und mit diesem Stolz gehen wir auch in jedes Spiel", so Spalt.

ÖFB-Team einzig in Gruppenphase "zu Null"

Als einziges Team des Turniers kassierte Österreich in der Gruppenphase keinen Gegentreffer. "Serbien ist eine spielstarke, aggressive Mannschaft, die uns das Leben sicher nicht leicht machen wird. Wir werden die Partie genauso angehen, wie die drei Spiele in der Gruppe. Wir wollen uns auf unsere Aufgaben fokussieren, diszipliniert als Team auftreten und auch gegen die Serben wieder zeigen, was in uns steckt", sagt der Teamchef.

Serbien bezwang in der Gruppenphase die Ukraine (1:0) und Zypern (3:1). Gegen Tschechien setzte es eine 3:4-Niederlage. Die ÖFB-Auswahl startete mit einem 0:0 gegen Kroatien und schlug anschließend Wales (3:0) und Dänemark (4:0).

Aus diesem Grund wurde auch in der Matchvorbereitung nichts verändert. "Der Tag nach dem Match stand natürlich im Zeichen der Regeneration. Wir haben die Dänemark-Partie in Analysen aufgearbeitet. Gleichzeitig hat sich das Trainerteam und unsere Analysten schon intensiv mit dem kommenden Gegner beschäftigt", erklärt Scherb.

Sollte es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger geben, geht es bei der UEFA U17 EURO direkt in ein Elfmeterschießen.

UEFA U17 EURO 2024 - Viertelfinale

Österreich - Serbien: Mittwoch, 29. Mai 2024, 19:00 Uhr, AEK Stadium, Larnaka

ORF Sport+ überträgt die zweite Halbzeit live. Der erste Durchgang ist auf ORF On (TVthek) zu sehen.

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam