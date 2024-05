Keine EM: Ian Maatsen

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman hat fünf Bundesliga-Profis um Rechtsaußen Jeremie Frimpong von Double-Gewinner Bayer Leverkusen in seinen Kader für die Fußball-EM in Deutschland berufen. Nicht den Sprung ins Aufgebot schaffte es hingegen der an Borussia Dortmund ausgeliehene Ian Maatsen, der noch im erweiterten Team gestanden hatte.

"Ich habe mit ihm am Mittwochmorgen über Facetime gesprochen. Ian war natürlich sehr enttäuscht", sagte Koeman über Maatsen, der noch kein A-Länderspiel bestritten hat: "Auf dieser Position haben wir viele gleichwertige Spieler."

Koeman, mit Oranje 1988 in Deutschland Europameister, setzt im Kampf um den zweiten Titel neben Frimpong auf Abwehrspieler Matthijs de Ligt (Bayern München), Maatsens Dortmunder Teamkollegen Donyell Malen sowie Xavi Simons (RB Leipzig) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim). In Mark Flekken, Daley Blind, Micky van de Ven, Brian Brobbey und Ryan Gravenberch sind fünf weitere Spieler mit Bundesliga-Erfahrung dabei.

Mitfavorit Niederlande bekommt es bei der EM in der starken Gruppe D mit Polen, Frankreich und Österreich zu tun.

Das niederländische Aufgebot für die EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli):

Tor: Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Mark Flekken (FC Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Abwehr: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (FC Girona), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Mittelfeld und Angriff: Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Memphis Depay (Atletico Madrid), Denzel Dumfries (Inter Mailand), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo, Ryan Gravenberch (beide FC Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AC Mailand), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

