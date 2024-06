Rudi Völler beim öffentlichen Training in Jena

Für das öffentliche Training der deutschen Nationalmannschaft vier Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland stehen 4000 Tickets zur Verfügung. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Die Einheit findet am 10. Juni (16.00 Uhr) im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach statt, am Dienstag (ab 10.00 Uhr) können sich die Fans um die kostenlosen Karten auf dfb.de bewerben.

Bereits im Trainingslager im Weimarer Land hatte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann öffentlich trainiert. Am vergangenen Montag waren 15.000 Zuschauer ins Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena gekommen. "Man spürt, dass die Menschen bereit sind", sagte Joshua Kimmich. Dies sei toll zu sehen und "eine sehr große Motivation für uns". Der dreimalige Europameister Deutschland startet am 14. Juni in München ins Turnier.

