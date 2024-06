Gruda und Reitz im Trikot der deutschen U21

Brajan Gruda und Rocco Reitz dürfen auf ihren ersten Länderspieleinsatz hoffen. Die U21-Nationalspieler stehen im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Begegnung am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine. Das teilte Julian Nagelsmann am Sonntag mit. Eine "Einsatzzeit", so der Bundestrainer, sei zumindest "nicht ausgeschlossen".

Ursprünglich sollten der Mainzer Gruda (20) und der Gladbacher Reitz (22) nur im EM-Trainingslager in Blankenhain dabei sein. Bereits in der vergangenen Woche teilte der DFB mit, dass die Nachwuchskräfte nun bis nach der EM-Generalprobe am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland mitmischen. Große Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme dürfen sie sich aber nicht machen.

Gegen die Ukraine muss Nagelsmann einige Spieler ersetzen. So werden die vier Champions-League-Finalisten erst am Dienstag im EM-Quartier in Herzogenaurach erwartet, Torhüter Marc-Andre ter Stegen soll am Montag kommen. Leroy Sane ist gegen die Ukraine noch gesperrt.

