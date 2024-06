Fehlt noch gegen die Ukraine: Toni Kroos

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Julian Nagelsmann kann im ersten von zwei Länderspielen vor der Heim-EM noch nicht auf seine geplante Turnier-Mannschaft setzen. Der Bundestrainer muss gegen die Ukraine am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg auf Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Champions-League-Sieger Real Madrid verzichten. Beide Profis sind für das Eröffnungsspiel gegen Schottland am 14. Juni in München gesetzt.

Ansonsten plant Nagelsmann mit der Elf, die auch gegen die Schotten auflaufen soll. Im Tor, bekräftigte er, werde der frühere Kapitän Manuel Neuer stehen. Die Position von Abwehrchef Rüdiger im Zentrum nimmt laut Nagelsmann der Stuttgarter Waldemar Anton ein.

"Wir wollen die Rollen auch bei den Testspielen durchziehen, das war der Sinn der Rollengespräche", sagte Nagelsmann am Sonntag. Zumal habe seine Mannschaft "in der Konstellation erst zweimal gespielt, wir brauchen noch Rhythmus und wollen versuchen, die gewonnene Stabilität weiter auszubauen."

Angesprochen auf die Vertreter für Kroos und Rüdiger sagte Nagelsmann: "Die, die am nächsten dran sind, spielen für die, die nicht da sind."

Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund stehen nach dem Endspiel in der Königsklasse ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Sie sollen wie Kroos und Rüdiger erst am Dienstag ins EM-Quartier nach Herzogenaurach reisen.

Leroy Sane ist noch gesperrt, auch der zuletzt angeschlagene David Raum dürfte kein Thema sein. Torhüter Marc-Andre ter Stegen wird am Spieltag erwartet und steht für das Duell mit dem Weltranglisten-22. ebenfalls nicht zur Verfügung. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (38 Jahre/117 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (29/84), Tah/Bayer Leverkusen (28/23), Anton/VfB Stuttgart (27/1), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/2) - Andrich/Bayer Leverkusen (29/3), Groß/Brighton & Hove Albion (32/5) - Musiala/Bayern München (21/27), Gündogan/FC Barcelona (33/75), Wirtz/Bayer Leverkusen (21/16) - Havertz/FC Arsenal (24/44). - Trainer: Nagelsmann

Ukraine: Buschtschan/Dynamo Kiew (30/17) - Konoplja/Schachtar Donezk (24/12), Sabarnyj/AFC Bournemouth (21/34), Matwijenko/Schachtar Donezk (28/63), Mykolenko/FC Everton (25/39) - Sintschenko/FC Arsenal (27/60), Braschko/Dynamo Kiew (22/2), Sudakow/Schachtar Donezk (21/14) - Malinowskyj/FC Genua (31/59), Mudryk/FC Chelsea (23/18) - Dowbyk/FC Girona (26/25) - Trainer: Rebrow

Schiedsrichter: Walter Altmann (Österreich)

