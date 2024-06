Matthäus war 1990 mit dem DFB-Team Weltmeister

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wird bei der Fußball-Europameisterschaft für MagentaTV auch als Co-Kommentator zum Einsatz kommen. Wie der Sender mitteilte, wird der 62-Jährige in der K.o.-Phase in dieser Rolle mindestens viermal zu hören sein. In der Kooperation zwischen MagentaTV und RTL wird Matthäus ohnehin auch bei den zwölf gemeinsamen Live-Spielen zu sehen sein, dabei geht es vor allem um die Bereiche Live-Reportage und Analyse.

MagentaTV zeigt bei der EM-2024 alle 51 Spiele, davon werden fünf exklusiv übertragen.

