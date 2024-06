Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Alle TeilnehmerInnen, die bis spätestens 20. Juni 2024 um 10:00 die richtige Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Euro 2024" an(inkl. Wohnadresse und Handynummer) senden, nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen werden in einem eigenen Artikel aufam 20. Juni 2024 im Laufe des Tages bekanntgegeben.