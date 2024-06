Niclas Füllkrug im Champions-League-Finale

Niclas Füllkrug ist als erster der vier Champions-League-Finalisten im EM-Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingetroffen. Der Stürmer von Borussia Dortmund kam einen Tag früher als geplant und wenige Stunden vor dem Länderspiel in Nürnberg gegen die Ukraine (20.45 Uhr/ARD) in Herzogenaurach an. Er wurde unter anderem von Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig herzlich begrüßt.

Füllkrug hatte mit dem BVB das Endspiel in der Königsklasse am vergangenen Samstag in London mit 0:2 gegen Real Madrid verloren. Sein Mitspieler Nico Schlotterbeck und die Real-Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger werden am Dienstag erwartet. Damit wäre der vorläufige EM-Kader komplett.

Am Freitag (20.45 Uhr/RTL) steht in Mönchengladbach die Turnier-Generalprobe gegen Griechenland an.

