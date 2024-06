Bundestrainer Julian Nagelsmann

Einspielen für den Start: Bei der EM-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Griechenland setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann schon auf die Elf, die eine Woche später Schottland schlagen soll. In Mönchengladbach kehren zwei Champions-League-Sieger von Real Madrid ins Team zurück: Antonio Rüdiger wird in der Innenverteidigung wieder an der Seite von Jonathan Tah stehen, Toni Kroos übernimmt nach dem Triumph von Wembley gegen Borussia Dortmund den Dirigentenstab im Mittelfeld.

Das Tor hütet wie bereits gegen die Ukraine (0:0) in Nürnberg Manuel Neuer. Außen verteidigen Joshua Kimmich (rechts) und Maximilian Mittelstädt (links), neben Kroos arbeitet Robert Andrich. Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Wirtz sollen die Sturmspitze Kai Havertz bedienen - allerdings wird Nagelsmann im Verlauf des Spiels wohl auch noch einmal Niclas Füllkrug und Leroy Sane sehen wollen, dessen Sperre abgelaufen ist.

Die Lehre aus dem Ukraine-Spiel: "Wir brauchen eine bessere Strafraumbesetzung", wie Nagelsmann betonte: "Wir müssen die Flanken noch aggressiver in den Sechzehner kriegen." Auch der erste EM-Gegner Schottland wird sehr defensiv erwartet.

"Ich habe meine Startelf im Kopf. Aber die Leistung muss im Spiel und in der Trainingswoche stimmen", sagte Nagelsmann. "Aber ich möchte einem Spieler auch nicht das Vertrauen entziehen, wenn er mal keine Topleistung bringt." - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer/Bayern München (38 Jahre/118 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (29/85), Tah/Bayer Leverkusen (28/24), Rüdiger/Real Madrid (31/68), Mittelstädt/VfB Stuttgart (27/3) - Andrich/Bayer Leverkusen (29/4), Kroos/Real Madrid (34/108) - Musiala/Bayern München (21/28), Gündogan/FC Barcelona (33/76), Wirtz/Bayer Leverkusen (21/17) - Havertz/FC Arsenal (24/45). - Trainer: Nagelsmann

Griechenland: Vlachodimos/Nottingham Forest (30/41) - Rota/AEK Athen (26/14), Hatzidiakos/Cagliari Calcio (27/33), Mavropanos/West Ham United (26/26), Giannoulis/Norwich City (28/26) - Siopis/Cardiff City (30/29), Bakasetas/Panathinaikos (30/65), Kourbelis/Fatih Karagümrük (30/38) - Masouras/Olympiakos Piräus (30/41), Ioannidis/Panathinaikos (24/10), Tzolis/Fortuna Düsseldorf (22/13). - Trainer: Papadopoulos

Schiedsrichter: Jose Luis Munuera (Spanien)

