Bundeskanzler Olaf Scholz

Foto: AFP/SID/MICHELE TANTUSSI

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung zur aktuellen Sicherheitslage mit Zuversicht auf die anstehende Fußball-EM geblickt. "Ich bin überzeugt, unser Land wird sich in diesem Fußball-Sommer von seiner besten Seite zeigen. Alle sind bereit", sagte Scholz am Donnerstag in seiner Rede im Bundestag.

Auch die Sicherheitsbehörden hätten sich sorgfältig auf das Turnier vorbereitet. "Deshalb sage ich allen Bürgerinnen und Bürgern: Lassen Sie sich die Vorfreude auf dieses Fußballfest, auf diesen Sommer, nicht nehmen", so Scholz.

Die EM startet am 14. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Schottland in München (21.00 Uhr/ZDF).

© 2024 SID