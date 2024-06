Christos Tzolis im Trikot von Fortuna Düsseldorf

Zweitliga-Torschützenkönig Christos Tzolis will den deutschen EM-Gastgebern das Leben mit Griechenland so schwer wie möglich machen. "Dieses Spiel ist eine ganz große Geschichte für mich. Ich bin heiß und hoffe, ich kann eine gute Leistung zeigen", sagte der Profi von Fortuna Düsseldorf vor dem Duell mit dem DFB-Team am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach. Für Deutschland ist es die Generalprobe für die Heim-EM.

Sein letztes von insgesamt 13 Länderspielen hat der Linksaußen im November 2021 beim 1:1 gegen den Kosovo absolviert. "Jetzt spielen wir in unmittelbarer Umgebung der Stadt, in der ich lebe", sagte Tzolis, und er bedauerte: "Leider haben wir uns nicht für die EM qualifiziert."

Interimstrainer Nikos Papadopoulos erwartet "ein sehr schweres Spiel gegen einen sehr, sehr starken Gegner, der wohl Favorit ist, dieses Turnier zu gewinnen". Griechenland wolle jedoch "nicht monoton spielen", sondern ein "gutes Ergebnis erzielen".

Dafür will Papadopoulos seine Mannschaft bis in die Haarspitzen motivieren. "Ich werde versuchen, Pathos in ihnen zu wecken, damit sie mit Begeisterung spielen", sagte er. "Leidenschaft wird eine große Rolle spielen, darauf fußt unsere Strategie." Dem Düsseldorfer Torjäger vertraut der Trainer. Tzolis durchlaufe "eine sehr gute Phase", sagte Papadopoulos.

