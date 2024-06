Das DFB-Team bedankte sich bei den Fans

Die EM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat bis zu 9,7 Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme gelockt. Im Schnitt verfolgten 7,97 Millionen Zuschauer beim Privatsender RTL den Sieg der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Griechenland (2:1) am Freitagabend. Das entspricht einen Marktanteil von 33,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Mit der Übertragung des Testspiels gegen die Ukraine (0:0) hatte die ARD am Montag bereits 9,07 Millionen Menschen im Schnitt erreicht. Am kommenden Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) bestreitet die Nationalmannschaft gegen Schottland das EM-Eröffnungsspiel in München.

