Vierter Torwart im Training: Jan Reichert

Jan Reichert vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg wird nach dem EM-Aus für Alexander Nübel als vierter Torhüter am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Das teilte der Club am Samstag mit. Der 22-Jährige, der in der abgelaufenen Saison vor allem in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam und nur ein Zweitligaspiel für die Franken bestritt, wird am Montag zum deutschen Team im EM-Quartier in Herzogenaurach stoßen.

"Ich war mit meinem Bruder unterwegs, als ich den Anruf bekommen habe, und war erstmal völlig perplex", berichtete Reichert, "ich konnte es erst gar nicht glauben, freue mich aber ungemein auf diese besondere Chance. Es ist eine riesige Ehre für mich und macht mich wahnsinnig stolz."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Freitag den vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Nübel aus dem EM-Kader gestrichen. Diese Entscheidung begründete er mit dem Gesundheitszustand von Leroy Sane, bei dem es "ein paar Unwägbarkeiten" wegen dessen hartnäckiger Schambein-Blessur gebe. Deshalb habe er einen Feldspieler mehr nominiert.

Nagelsmann hatte aber bereits vor dem 2:1 bei der Generalprobe gegen Griechenland in Mönchengladbach angekündigt, auf einen vierten Keeper nicht zu verzichten. Er werde für die Trainingseinheiten "einen jungen Nachwuchstorwart dazuholen".

