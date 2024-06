Bei der belgischen Fußball-Nationalmannschaft von Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco ist zumindest Romelu Lukaku schon in EM-Form. Der Rekordtorschütze der Roten Teufel erzielte beim 3:0 (1:0) im letzten Test gegen Luxemburg die ersten beiden Treffer. Damit schraubte der Stürmer der AS Roma in seinem 115. Länderspiel seine Ausbeute auf 85 Tore.

Romelu Lukaku trifft erneut

Zunächst brachte Lukaku die Gastgeber in Brüssel vom Elfmeterpunkt in Führung (42.), nachdem er selbst gefoult worden war. Nach der Pause traf der 31-Jährige nach Pass von Jeremy Doku aus zwei Metern ins leere Tor (57.). Außerdem trug sich Leandro Trossard in die Torschützenliste ein (81.).

Die Belgier sind seit Tedescos Amtsantritt im Februar 2023 ungeschlagen sind. Bei der EM müssen sie in Gruppe E gegen die Slowakei, Rumänien und die Ukraine ran.

