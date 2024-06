Toni Kroos ist von Wirtz und Musiala überzeugt

Toni Kroos hat Florian Wirtz und Jamal Musiala eine große Karriere vorausgesagt. "Beide bringen alles mit, um in den nächsten 10, 15 Jahren ganz oben mitzuspielen", sagte Kroos im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach und fügte respektvoll an: "Es gibt für beide Spieler wenig Limits."

Die 21-jährigen Wirtz und Musiala wollen mit Routinier Kroos (34) im Rücken eine erfolgreiche Heim-EM spielen. "Flo und Jamal sind sehr schwer zu greifen", lobte Kroos: "Sie können Situationen im engen Raum auflösen." Als Verteidiger zweifle man, ob man draufgehe oder lieber nicht.

Kroos warnte die beiden Zauberfüße aber auch davor, dass es Phasen geben werde, in denen es ein bisschen hake. Aber von ihrer "Einstellung und Mentalität gibt es sehr gute Voraussetzungen, dass sie überall spielen können".

