Jude Bellingham begeistert nicht nur Gary Lineker

Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker schwärmt von den Qualitäten des englischen Jungstars Jude Bellingham. "Jude ist ein unglaublich reifer junger Mann. Sehr klug. Ein toller Allrounder. Ich wäre sehr überrascht, wenn er bei Real Madrid nicht weiter unfassbar erfolgreich sein wird", sagte Lineker der Sport Bild vor dem EM-Start: "Er hat alles, wird ein Superstar." Auch Bellinghams Bedeutung bei den Three Lions werde weiter steigen.

Lineker glaubt derweil an Englands mit Sehnsucht erwarteten ersten großen Titel seit der WM 1966. "Ich denke, dass unsere Zeit kommen wird", sagte Lineker über den Vize-Europameister: "Wenn man immer weiter gegen die Tür zum Titel schlägt, wird sie sich schließlich irgendwann öffnen. Wir werden eine gute Chance bei der EM in Deutschland haben. Wir brauchen ein klein wenig Glück."

England startet seine Titelmission am kommenden Sonntag in Gelsenkirchen gegen Serbien (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV). Weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark und Slowenien.

© 2024 SID