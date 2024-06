Wieder am Ball: Kingsley Coman

Kingsley Coman fühlt sich nach langer Verletzungspause fit für die Fußball-EM - wenn auch vorerst nur für Kurzeinsätze. "Es bleiben noch ein paar Tage. Ich bin sicher, dass ich 15, 20 oder 30 Minuten spielen kann", sagte der Außenstürmer des FC Bayern am Mittwoch auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft im Paderborner Stadion: "Ich fühle mich körperlich gut. Es geht Tag für Tag gut voran."

Der 27-Jährige hatte sich Ende Januar am Knie verletzt und fiel im April mit einer Muskelverletzung erneut aus, als er gerade zurückgekehrt war. Bei der EM-Generalprobe des Mitfavoriten gegen Kanada (0:0) am Sonntag war Coman bereits in der Schlussphase eingewechselt worden. Für die Münchner hatte er seit Ende Januar lediglich drei Kurzeinsätze bestritten.

Für die Franzosen um ihren Starstürmer Kylian Mbappe beginnt die EM am Montag (21.00 Uhr) in Düsseldorf gegen Österreich. Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind die Niederlande und Polen.

