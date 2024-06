Wollen vom EM proftieren: Wettbüros

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/

Die deutsche Sportwetten-Branche erhofft sich von der am Freitag beginnenden Fußball-EM einen Umsatz von bis zu einer Milliarde Euro. Das geht aus einer Schätzung hervor, die der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) am Donnerstag über die mutmaßlichen Wetteinsätze am Donnerstag veröffentlichte.

"Die Fußball-Europameisterschaft ist für die Sportwettenbranche das wichtigste Ereignis des Jahres", sagte DSWV-Präsident Mathias Dahms. Allerdings dürfte laut DSWV mindestens ein Drittel der Einsätze in den Büchern von in Deutschland illegalen Wettanbietern landen.

Allerdings sind auch die legalen Anbieter umstritten. Kritiker weisen immer wieder auf die Suchtgefahr hin.

© 2024 SID