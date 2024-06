Deutschland steht ganz im Bann der beginnenden Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Das erste Fußball-Großereignis seit 18 Jahren richtet automatisch den Blick auf die rundum erneuerte Fußball-Nationalmannschaft, die gefordert ist, die schlechten Ergebnisse der letzten zehn Jahre vergessen zu machen.

Bild von ASSY auf Pixabay

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Offensive rund um den deutschen Wunderknaben Jamal Musiala. Er soll, gemeinsam mit Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, für die spielerischen Impulse sorgen, die Stürmer wie Kai Havertz oder Niclas Füllkrug in Tore verwandeln können.

Chance und Risiko

Für Musiala ist der Auftritt bei der Heim-EM Chance und Risiko zugleich. Schließlich galt er bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als große Offensiv-Hoffnung der Deutschen. Doch unter der heißen Wüstensonne konnte Musiala zwar mit seinen spielerischen Qualitäten überzeugen, allerdings weniger mit seinen Fähigkeiten im Abschluss.

Das muss sich ändern, wenn Deutschland seiner ihm zugedachten Rolle gerecht werden möchte. Immerhin gilt die Mannschaft, trotz jahrelanger Erfolgslosigkeit bei Großevents, als Mitfavorit. Bei den neuesten bet365 Euro Wettquoten liegt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Platz 3 der Favoritenliste. Lediglich die Mannschaften von England und Vize-Weltmeister Frankreich werden höher eingeschätzt. Selbst der Titelverteidiger aus Italien muss sich mit Platz sechs begnügen.

Offenbar sehen die Experten gute Chancen, dass der Heimvorteil die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft weit nach vorne tragen wird. Damit es jedoch dazu kommt, muss die deutsche Offensive rund um Jamal Musiala liefern. Das wird gar nicht so einfach für den Stürmer werden, schließlich hat er mit seinem Verein FC Bayern München eine sehr herausfordernde Saison hinter sich.

Eine enttäuschende Saison

Denn anders als erwartet, riss in dieser Saison die unheimliche Erfolgsserie des FC Bayern München. Dies erstaunt umso mehr, als dass es dem Klub endlich gelungen war, einen Nachfolger für die Tormaschine Robert Lewandowski zu finden. Doch auch die 36 Tore von Harry Kane konnten nichts daran ändern, dass sich der Verein von Jamal Musiala am Ende der Saison auf Platz drei der Tabelle wiederfand.

Doch bisher lässt sich der Star nicht davon beeindrucken. Er blickt dem Auftakt zur Fußball-Europameisterschaft voller Zuversicht entgegen. Musiala sieht die Offensive der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft sogar als deren großes Asset.

Mit Wirtz und Gündoğan zum Erfolg?

Schließlich findet er im Star des neuen deutschen Meisters Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, einen kongenialen Partner. Gemeinsam mit dem Kapitän İlkay Gündoğan könnte Musiala sogar ein magisches Dreieck bilden, wie er in Interviews vor dem Start des Turniers angab.

Nicht umsonst gelten die drei Spieler als Herzstück der neuen Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die drei Spieler verbindet nicht nur ihre Kreativität am Platz, sondern auch die Lust, neues auszuprobieren. Gerade in Spielen, in denen sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einem defensiv eingestellten Gegner gegenübersieht, könnte dies den Ausschlag für den Torerfolg geben.

Diese Kreativität könnte von Spielern wie Leroy Sané noch befeuert werden. Doch schon die letzte Fußball-Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass bei aller Spielfreude Strukturen nötig sind, um Tore zu schießen. Musiala muss darauf vertrauen können, dass er jene Bälle bekommt, die es ihm ermöglichen, den gegnerischen Spielraum zu verwirren.

Taktgeber Toni Kroos?

Das Ass im Ärmel könnte dabei Toni Kroos werden. Der Rückkehrer steht vor dem Ende seiner Karriere und brennt darauf, diese in seiner Heimat mit einem Erfolg abzuschließen. Seine Pässe treffen zumeist dort ein, wo sie der Gegner nicht vermutet. Diese Vorlagen benötigt ein Spieler wie Musiala, um zur Hochform aufzulaufen.

Schließlich geht es auch für ihn darum, die schwachen Leistungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vergessen zu machen. Davon abgesehen gelten Großereignisse wie die Euro 2024 als Schaufenster. Die großen Klubs aus Europa warten bereits mit prall gefüllten Geldbörsen auf die Stars von morgen und werden alles in die Waagschale werfen, um die besten Spieler der Fußball-Europameisterschaft 2024 für sich zu begeistern.

Bild von Pexels auf Pixabay

Das könnte zu einem gewaltigen Aderlass in der Deutschen Fußball-Bundesliga führen. Jamal Musiala gilt seit langem als einer jener Kandidaten, die auf dem Wunschzettel zahlreicher Klubs ganz oben stehen. Gelingt ihm bei der Euro 2024 eine überzeugende Leistung, könnte sein Verein FC Bayern München bald mit zahlreichen Angeboten konfrontiert sein. Musialas Vertrag läuft noch bis 2026, eine Verlängerung ist bisher noch nicht zustande gekommen. Er hat jetzt die große Chance, den Grundstein für eine Weltkarriere zu legen.



