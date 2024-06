betway präsentiert: Österreich vs. Frankreich - ein Duell auf Augenhöhe?

Am 17. Juni tritt das österreichische Nationalteam bei der EM 2024 zum ersten Mal an und begegnet in Düsseldorf um 21:00 der französischen Mannschaft. Und dieser Knaller wird auf ligaportal von betway präsentiert. Als Vizeweltmeister und einer der Hauptfavoriten des Turniers stellt Frankreich eine beträchtliche Herausforderung dar. Ligaportal.at informiert in diesem Artikel über die Gewinnchancen und die jeweiligen Marktwerte.

100€ Willkommensangebot für Neukund:innen und Super Boost für alle: Christoph Baumgartner trifft im Auftaktspiel gegen Frankreich, zuvor 5,00 - jetzt 7,00

Frankreich, mit jeweils zwei Titeln als Welt- und Europameister, zweifachem Gewinn des Konföderationen-Pokals und einem Sieg in der Nations League, gehört zu den am höchsten dekorierten Teams. Nach einigen weniger erfolgreichen Jahren in der ersten Hälfte der 2010er Jahre, hat sich Frankreich seit der EM 2016 wieder konstant als Top-Favorit etabliert und wird auch bei der diesjährigen EM eine wichtige Rolle spielen.

Frankreich wird als einer der Favoriten in die Fußball-Europameisterschaft starten, wobei auch England und Deutschland gute Chancen auf den Titel haben, so die Einschätzung von Experten der Universität Innsbruck. Laut ihren Prognosen steht die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich die Gruppenphase übersteht, bei 53,4 Prozent.

Frankreich hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 19,2 Prozent. „Eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 19,2 Prozent bedeutet natürlich auch, dass die Chancen, nicht Europameister zu werden, bei 80,8 Prozent liegen“, erläutert Achim Zeileis von der Universität Innsbruck. Trotz jüngster sportlicher Rückschläge scheinen die Aussichten Deutschlands auf einen Triumph besser zu sein, als die aktuelle Stimmung rund um die Mannschaft vermuten lässt.

Ein Duell auf Augenhöhe ist es - betreffend der jeweiligen Kaderwerte - jedenfalls nicht: Der Kader der Österreicher ist laut Transfermarkt 237 Millionen wert, der der Franzosen 1,23 Milliarden. Wir dürfen gespannt sein, wer am Ende dieses Spiel für sich entscheidet.

100€ Willkommensangebot für Neukund:innen und Super Boost für alle: Christoph Baumgartner trifft im Auftaktspiel gegen Frankreich, zuvor 5,00 - jetzt 7,00

Wird Christoph Baumgartner im Auftaktspiel gegen Frankreich wieder treffen? betway hat dazu einen Gewinn-Boost aktiviert.

Beweise dein Expertenwissen, registriere dich bei betway, zahle z.B. 10 oder 20 € ein und versuch dein Glück!