Zuversichtlich: Harry Kane

Foto: IMAGO/Sebastian Frej/IMAGO/Sebastian Frej/SID/IMAGO/Sebastian Frej

Teamkapitän Harry Kane sieht England für den ersten großen Titel seit 58 Jahren bereit. Er habe "das Gefühl, dass diese Mannschaft extrem hungrig ist. Wir wollen Geschichte schreiben. Und die einzige Möglichkeit dazu besteht darin, diesen Titel zu gewinnen", sagte der 30-Jährige im Spiegel-Interview. Er behaupte nicht, ergänzte der Superstar des FC Bayern, "dass wir das Turnier auf jeden Fall gewinnen werden, aber wir haben eine wirklich gute Chance".

Die "Three Lions", die am Sonntag gegen Serbien in Gelsenkirchen in die EM starten, hätten sich "als Gruppe gefunden haben. Wir haben eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Spielern und jungen Talenten."

Bei der EM 2021 war England im heimischen Wembley-Stadion im Finale im Elfmeterschießen an Italien gescheitert. "Wie immer in der Geschichte Englands haben wir uns schwergetan, bei den großen Turnieren über die Ziellinie zu kommen", sagte Kane. "Gerade bei der EM 2021 war das schwer zu verkraften. Wir waren so nah dran am Titel, wie man nur sein kann, ohne ihn zu gewinnen."

Umso fokussierter ist Kane darauf, den ersten Titel in seiner Karriere überhaupt zu gewinnen. "Wenn man sich meinen Werdegang anguckt, die Zweifel, die mich begleiteten, dann wäre das eine großartige Pointe", betonte der Topstürmer und fügte gelassen an: "Aber wissen Sie, ich habe noch viele Jahre vor mir. Wenn es dieses Jahr klappt, wäre ich überglücklich. Wenn nicht, arbeite ich weiter. Und sobald es wieder losgeht, werde ich bereit sein."

Natürlich hätte er "gern schon 20 Titel gewonnen", führte Kane weiter aus: "Aber selbst, wenn ich meine Karriere ohne einen Titel beenden würde: Solange ich alles mir Mögliche getan habe, um erfolgreich zu sein, werde ich zufrieden auf meine Laufbahn blicken. Aber so weit ist es noch lange nicht."

