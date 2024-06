Österreich befindet sich bei der EM 2024 in Gruppe D. Das Team unter Leitung von Ralf Rangnick startet am Montag, den 17. Juni um 21 Uhr in Düsseldorf gegen den Vize-Weltmeister Frankreich in das Turnier (EM Live-Ticker auf ligaportal). Das zweite Spiel gegen Polen findet am 21. Juni um 18 Uhr im Olympiastadion Berlin statt. Marcel Sabitzer und seine Mannschaftskollegen beschließen die Gruppenphase am 25. Juni um 18 Uhr mit einer Begegnung gegen die Niederlande in Berlin.

Die Spiele der österreichischen Mannschaft in der Gruppenphase der EM 2024 sind wie folgt terminiert:

Spieltag: Österreich gegen Frankreich – Montag, 17. Juni, 21 Uhr, Düsseldorf.

Spieltag: Polen gegen Österreich – Freitag, 21. Juni, 18 Uhr, Berlin.

Spieltag: Niederlande gegen Österreich – Dienstag, 25. Juni, 18 Uhr, Berlin.

Foto: Christian Fauland