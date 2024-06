Marton Dardai spielt mit Ungarn seine erste EM

Foto: IMAGO / Matthias Koch/IMAGO / Matthias Koch/SID/IMAGO/Matthias Koch

Hertha-Profi Marton Dardai sieht die ungarische Nationalmannschaft für das EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz in der deutschen Gruppe A gerüstet. "Ich habe nicht das Gefühl, dass jemand in der Mannschaft besonders nervös ist", sagte der 22-Jährige am Freitag. Vor seiner ersten EM musste der Sohn des früheren Hertha-Trainers Pal Dardai aber für zwei Tage in der Vorbereitung passen: "Jetzt ist alles in Ordnung."

Im Base-Camp in Weiler/Allgäu scheint sich das Team von Trainer Marco Rossi wohl zu fühlen. "Die Stimmung ist sehr gut", alles sei "ideal zur Vorbereitung", so Dardai. Im ersten Spiel wird der Innenverteidiger aber wohl nicht beginnen.

Sein Teamkamerad Attila Fiola erwartet am Samstag (15.00 Uhr/MagentaTV) ein schwieriges Spiel. "Die Schweizer sind eine kompakte Mannschaft", sagte er. In Gruppe A warten außerdem noch Deutschland und Schottland.

