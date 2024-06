In der Arena in München beginnt am Freitag die EM

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Ort ihres EM-Eröffnungsspiels eingetroffen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler bezogen nach einer mehr als zweistündigen Busfahrt von Herzogenaurach nach München ihr Hotel in Unterschleißheim. Dabei wurden sie von etwa 70 jubelnden Fans mit Deutschland-Fahnen empfangen. Nagelsmann und die Spieler posierten für Bilder mit den Anhängern. Am Abend geht es für den Bundestrainer und Kapitän Ilkay Gündogan noch zur offiziellen Pressekonferenz der UEFA (18.45 Uhr) in die Arena.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestreitet am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) das Turnier-Auftaktspiel gegen Schottland. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff geht es mit dem Bus zurück ins EM-Quartier bei Partner adidas.

Weitere Gegner in der Gruppe A sind Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt)

