Ousmane Dembele hofft auf rege Wahlbeteiligung

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Offensivspieler Ousmane Dembele hat seine Landsleute aus dem EM-Camp der französischen Fußball-Nationalmannschaft in Paderborn heraus zum Gang an die Wahlurne aufgerufen. "Wir müssen die Leute dazu bewegen, zur Wahl zu gehen", sagte der frühere Dortmunder am Donnerstag.

Er habe vor kurzem in den 13-Uhr-Nachrichten gesehen, dass einer von zwei Franzosen nicht wähle. "Ich denke, dass in Bezug auf die Situation in Frankreich die Alarmglocken schrillen", sagte Dembele. Frankreichs Verband FFF will dem Team um Stürmerstar Kylian Mbappe bei der Ausstellung von Wahlvollmachten helfen. "Die FFF wird etwas in die Wege leiten, damit wir per Stellvertreter zur Wahl gehen können", sagte Dembele.

Nach dem klaren Sieg der französischen Rechtspopulisten bei der Europawahl hatte Präsident Emmanuel Macron die Nationalversammlung aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Die Parlamentswahl soll am 30. Juni und 7. Juli stattfinden.

© 2024 SID