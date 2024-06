Fiebert aus der Ferne mit: Olaf Scholz

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Auftakt seine Unterstützung ausgesprochen. "Der Bundeskanzler drückt der Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Auftaktspiel heute Abend gegen Schottland fest die Daumen und hofft auf ein spannendes Spiel mit einem aus deutscher Sicht erfolgreichen Ausgang - und damit auf einen guten Turnierauftakt", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin.

Scholz selbst wird am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) beim ersten Gruppenspiel der Deutschen in München nicht anwesend sein, er weilt beim G7-Gipfel in Italien. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Partie jedoch im Stadion verfolgen. Wie Büchner mitteilte, werde der Kanzler das zweite Spiel am kommenden Mittwoch gegen Ungarn in Stuttgart sowie das Gruppenfinale am Sonntag darauf gegen die Schweiz in Frankfurt am Main besuchen.

Darüber hinaus blicke Scholz der EM mit Freude entgegen. "Der Bundeskanzler freut sich auf ein buntes Fahnenmeer. Aus seiner Sicht gilt: Je bunter, desto besser. Neben Schwarz-Rot-Gold freut er sich auch über viele andere Farben und Flaggen der Turniermannschaften", so Büchner. Deutschland heiße "Europa und alle Fußballfans herzlich willkommen und hofft mit einem Heimspiel für Europa auf ein Fest des Zusammenhalts", so der Sprecher weiter.

