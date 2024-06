Das ÖFB-Team blickt dem Auftakt bei der UEFA EURO 2024 (14. Juni - 14. Juli) bereits mit großer Vorfreude entgegen. Am kommenden Montag, den 17. Juni, wartet auf die Auswahl um den deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in der Düsseldorf Arena niemand Geringerer als der zweifache Welt- und Europameister Frankreich (ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Nachfolgend STATEMENTS von Ralf Rangnick, der nach dem verletzungsbedingten Fehlen von Alexander Schlager für die EM seine Nummer 1 bestimmt hat, und Mittelfeldspieler Florian Kainz (1. FC Köln).

"Müssen unsere beste Leistung übertreffen, um am Montag eine Chance zu haben"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick:

"Das taktische Niveau wird bei dieser EURO deutlich höher. Bei der Nationalmannschaft hat man weniger Zeit als bei einem Verein und deswegen muss man die Zeit effektiver nutzen. Es sind viele ehemalige Vereinstrainer als Nationaltrainer aktiv und deswegen wird es deutlich taktischer."

"Ich rechne der Mannschaft einige Chancen zu. Wir sind keine der Favoriten und das sieht man an den Quoten. Wir sind sicherlich nicht unter den Top 2 in der Gruppe, aber wir müssen unsere beste Leistung übertreffen, um am Montag eine Chance zu haben."

"Wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren. Es spielt keine Rolle, als was wir gesehen werden. Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die uns stark machen und das ist das Gegenpressing. Frankreich kombiniert sich gerne hinaus."

"Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können und auf diesem Niveau spielen können. Das wir nicht Favorit sind ist klar, aber dennoch rechnen wir uns am Montag eine Chance aus."

"Frankreich hat den wahrscheinlich besten Kader in diesem Turnier"

"Frankreich hat den wahrscheinlich besten Kader in diesem Turnier und auch weltweit sind sie eines der besten Teams. Wir müssen stärker sein und dann unsere Chancen nutzen."

"Mental und emotional müssen wir bereit sein. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden und am Montag startet alles bei Null. Wir müssen wieder die Leistungen gegen die großen Nationen wiederholen."

"Jetzt geht es von neuen los und die drei Gruppenspiele sind eine neue Qualifikation. Es ist ein kleines Turnier und wir brauchen Punkte. Damit ist klar, dass wir gegen eine große Nation punkten wollen und müssen."

"Es ist offenkundig, dass wir uns weiterentwickelt haben. Wir sind einiges weiter als wir vor zwei Jahren waren. Zu Beginn wollte ich die Spieler kennenlernen und ich habe immer anderen Spielern eine Chance gegeben. Wir haben uns sicherlich weiterentwickelt."

"Patrick Pentz hat eine tolle Saison gespielt und ist die logische neue Nummer 1"

"Patrick Pentz wird im Tor stehen und das ist klar. Heinz Lindner hat es gut gemacht ,aber Patrick Pentz hat eine tolle Saison gespielt und er ist die logische neue Nummer 1."

"Wir haben sicherlich die schwerste Gruppe zugelost bekommen und uns ist klar, dass wir eine Topleistung brauchen. Wir müssen immer auf uns schauen."

"Gegen Frankreich brauchen wir eine fußballerische und körperliche Topleistung. Beim Abschlusstraining geht es um eine Zusammenfassung, aber da geht es auch darum, keine unnötigen Körner verlieren. Wir brauchen nicht nur eine Topleistung, sondern müssen körperlich mehr als fit sein."

"Der Matchplan für das Spiel am Montag steht bereits. Wir haben bereits eine grundsätzliche Idee, wie wir das Spiel angehen werden und mit wem. Dennoch haben wir genug Alternativen und die Trainingsleistungen sind entscheidend. Wir hatten bereits zwei sehr konzentrierte Trainingseinheiten."

"Frankreich hat auf jeder Position zwei Topspieler und könnte Ausfälle super kompensieren"

"Mir ist es nicht wichtig, wer bei Frankreich ausfällt, denn wir fokussieren uns auf uns. Frankreich hat auf jeder Position zwei Topspieler und könnte Ausfälle super kompensieren."

"Bis jetzt verläuft alles nach Plan und es gibt nichts zu meckern. Wir sind zunächst froh, dass wir super Platzbedingungen haben uns wir haben zudem weiter keine Verletzungen hinzubekommen."

"Mit dem Hotel haben wir es auch toll erwischt und haben einen kurzen Weg zum Trainingszentrum."

"Wir werden mit einer breiten Brust in diese EURO gehen"

Florian Kainz (Mittelfeldspieler, 31 Jahre, geb.: 24.10.1992 in Graz, 28 ÖFB-Teamspiele/1 Tor; Verein: 1. FC Köln):

"David Alaba ist für den gesamten Stab sehr wichtig und er redet mit jedem und gibt uns Tipps. Seine Anwesenheit ist sehr hilfreich für uns."

"Wir werden mit einer breiten Brust in diese EURO gehen. Wir haben sicherlich sehr starke Gegner, aber wir müssen uns nicht verstecken, da wir viel Selbstvertrauen haben und auch der Kader sehr gut ist. Wir haben uns bereits gegen große Nationen bewiesen."

"Wir fühlen uns in Deutschland alle sehr wohl, auch im Hotel. Das Trainingsgelände ist auch super."

