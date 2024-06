Die lange Wartezeit ist vorbei: Am heutigen Freitag, den 14. Juni um 21:00 Uhr, wird die EM 2024 mit der Partie zwischen dem Gastgeber Deutschland und Schottland in München eingeläutet. Mit Blick auf das angestrebte Heimfinale am 14. Juli im Olympiastadion Berlin plant das DFB-Team einen Sieg ein. Trotz des Ausfalls von Aleksandar Pavlovic bleibt die Stimmung im Land positiv, wenngleich die Diskussionen um Torhüter Manuel Neuer für leichte Verstimmungen sorgen. Schottland, das nicht nur auf den Rängen Präsenz zeigen möchte, setzt zum Widerstand an.

Für Österreich beginnt am Montag die EURO in Deutschland. Unter dem selbstsicheren Motto des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB), „Alles machbar beim Nachbar“, steigt das Team nach sieben ungeschlagenen Spielen mit guten Aussichten in das Turnier in Deutschland ein.

Ihr könnt natürlich alle Spiele auf ligaportal.at im Live-Ticker verfolgen. Zusätzlich wird es Vorschauen, Spielberichte und Einzelkritiken von allen Spielen unseres ÖFB-Teams geben.

https://ticker.ligaportal.at/spielplan/1415/euro-2024

In der Ligaportal-App

Die "Euro 2024" ist grundsätzlich bei jedem User als Standard-Liga hinterlegt und fix verfügbar. Falls nicht, auf das Liga-Auswahlmenü (oben mittig) klicken -> " + Liga hinzufügen" -> "INTERNATIONAL" -> "Euro 2024" mit Stern markieren (Achtung: der Stern muss weiß, also ausgefüllt sein) -> "FERTIG" -> "Nein, weiter". Du befindest dich in der Liga "Euro 2024". Unter "Spielplan" findest du die aktuellen Spiele und Ticker.

