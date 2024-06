München ist fest in schottischer Hand - und platzt aus allen Nähten. Schon Stunden vor dem EM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schotten am Abend (21.00 Uhr/ EM live auf ligaportal.at) war der für 35.000 Personen ausgelegte Marienplatz überfüllt. Via X rief die Stadt München zweisprachig auf: "Bitte verteilt euch anderweitig im Stadtgebiet! Die Fan Zone ist kurz vor der Schließung. Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark."

Schottland-Fans am Marienplatz

Foto: AFP/SID/MICHAELA STACHE

Zehntausende Schotten haben die Stadt in eine blaue Partyzone verwandelt. Die trinkfesten Fans spielten Dudelsack am Traditionslokal Donisl, sie feierten im Hofbräuhaus, zogen nachts singend durch die Straßen, laut Polizeiangaben ihrem Ruf entsprechend friedlich. 10.000 Mitglieder der "Tartan Army" sollen Tickets für das Spiel in der Allianz Arena haben.

Die Zuversicht steigt im gleichen Tempo, in dem sich die Maßkrüge leeren. "Wir haben vor niemandem Angst", hatte Trainer Steve Clarke am Donnerstagabend während der Pressekonferenz gesagt, er verkörperte ganz und gar die "Braveheart"-Einstellung. Er hatte aber schon bemerkt, dass etwas Besonderes ansteht: "Viele Leute hier. Muss wohl ein großes Spiel sein..."

© 2024 SID