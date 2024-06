Kroatiens Altstar und Kapitän Luka Modric

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL

Luka Modric ist 38 Jahre alt, Lamine Yamal erst 16 - er könnte eine Vaterfigur sein. Und doch spricht Kroatiens Altmeister über das spanische Supertalent auf Augenhöhe. "Jahre sind unwichtig, Jahre sind nur eine Zahl", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid vor dem EM-Duell am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin. "Wichtig ist, was er leistet, er zeigt unglaubliche Dinge."

Yamal, Offensiv-Juwel vom FC Barcelona, könnte mit 16 Jahren und 338 Tagen der jüngste EM-Spieler jemals werden. "Er wird mit Recht als größte Gefahr Spaniens für uns betrachtet, er hat unglaubliches Talent", lobte Modric: "Eine ganz große Karriere liegt vor ihm."

