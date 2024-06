Granit Xhaka ist bereit

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Kapitän Granit Xhaka hat sich auf einen langen EM-Aufenthalt mit der Schweiz vorbereitet. "Ich habe genug eingepackt", sagte der Mittelfeldspieler vom deutschen Meister Bayer Leverkusen am Freitag und ergänzte: "Wir haben klare Ziele, die wollen wir auch erreichen." Die Eidgenossen, am 23. Juni letzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft, starten am Samstag (15.00 Uhr/MagentaTV) in Köln gegen Ungarn in die EM.

Mut macht Xhaka auch der Spielort Köln, mit seinen bisherigen Bundesliga-Klubs Leverkusen und Borussia Mönchengladbach hatte er in der Nachbarstadt meist gut ausgesehen. "Es ist immer speziell, hier zu spielen. Wir haben hier eher positive Ergebnisse geholt. Ich hoffe, dass es so bleiben wird", sagte der 31-Jährige.

Nationaltrainer Murat Yakin kann derweil aus dem Vollen schöpfen. "Ich kann auf alle Spieler zurückgreifen. Das ist sehr positiv, alle sind fit. Denis Zakaria und Steven Zuber haben allerdings nur leicht trainiert", sagte er.

