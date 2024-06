Traumquote für das ZDF

Der Traumauftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die EURO 2024 hat dem ZDF die beste Quote seit Jahren beschert. 22,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze verfolgten am Freitagabend das 5:1 über Schottland, das zudem bei MagentaTV übertragen wurde. Der Marktanteil für das ZDF betrug herausragende 69,0 Prozent.

Damit übertraf das erste EM-Spiel die Zahlen der WM 2022 in Katar deutlich. Damals hatten 17 Millionen Fußball-Fans die Gruppenspiele gegen Spanien und Costa Rica geschaut. Die beste Quote hatte in diesem Jahr allerdings das EM-Finale der Frauen gegen England verzeichnet.

Bei der EM 2021 hatte jedes der vier deutschen Spiele eine Quote von mehr als 20 Millionen erzielt, das Achtelfinal-Aus gegen England sahen sogar 27,36 Millionen Menschen. Unerreicht blieben die Rekorde der WM 2014, den deutschen Finalsieg über Argentinien sahen damals 34,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

