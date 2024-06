DFB-Rückkehrer Toni Kroos hat im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland (5:1) eine erstaunliche Bestmarke aufgestellt. Der Mittelfeld-Maestro des Champions-League-Siegers Real Madrid brachte 99 Prozent seiner Pässe an den Mann, 101 von 102 Zuspielen fanden ihr Ziel. Das ist die höchste Quote, die seit Beginn der Datenerfassung 1980 je ein Spieler mit mehr als 100 Pässen in einem EM-Spiel erreicht hat.

Toni Kroos nach dem Sieg über Schottland

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

"Er ist der Ruhepol der Mannschaft"

Bundestrainer Julian Nagelsmann war entsprechend voll des Lobes für den 34-Jährigen. "Er hat eine unglaubliche Erfahrung und Ruhe. Er gliedert sich total in die Gruppe ein. Das ist bei seiner Vita total außergewöhnlich", sagte er und betonte: "Das ist nicht bei allen Weltklassespielern so. Er ist der Ruhepol der Mannschaft."

Kroos, der einst in der deutschen Öffentlichkeit einen schweren Stand hatte, wurde während der Begegnung in der Münchner Arena mehrmals mit "Toni"-Sprechchören gefeiert. Bei seiner Auswechslung (80.) erhielt er Standing Ovations.

"Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, gemacht", meinte er lapidar bei Magenta TV. "Ob man nach einem Spiel schon im Flow ist, weiß ich nicht", ergänzte er und warnte vor dem kommenden Gegner Ungarn: "Im nächsten Spiel erwartet uns eine Mannschaft, die mindestens eine Klasse besser ist als Schottland. Wenn wir es da noch mal beweisen, können wir von Flow sprechen."

© 2024 SID