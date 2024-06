Der EURO-Auftakt für Österreich um den deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick rückt immer näher! Am morgigen Sonntag reist die rot-weiß-rote Auswahl nach Düsseldorf, wo am Montag, 17. Juni um 21 Uhr das Auftaktmatch gegen Vize-Weltmeister und Turnier-Mitfavorit Frankreich steigen wird (ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Die weiteren Kontrahenten in Gruppe D heißen Polen und Niederlande. Vor der Abreise von Berlin äußerte sich das ÖFB-Teamtorjäger-Duo. Michael Gregoritsch und Christoph Baumgartner - nachfolgend STATEMENT-Auszüge der beiden Offensivkräfte.

Schoss sich in der abgelaufenen Saison der Deutschen Bundesliga beim SC Freiburg schon mal für die EURO ein: Michael Gregoritsch. Der 30-jährige Steirer traf sieben Mal in der Liga (plus fünf Assists) und fünf Mal in der Europa League (ein Assist).

"Sicherlich ist es auch eine gewisse Heim-EURO, weil wir schon lange in diesem Land spielen"

Michael Gregoritsch (Stürmer, 30 Jahre; geb.: 18.04.1994 in Graz, 55 ÖFB-Teamspiele/15 Tore; Verein: SC Freiburg):

"Ein guter Start in das Turnier ist wichtig. Man kann sich gut an die EURO 2016 erinnern. Man muss ab der ersten Sekunde da sein und das nötige Glück erzwingen."

"Die Anspannung ist bei mir schon lange spürbar, jetzt geht es dann richtig los. Man sollte nicht viel verändern, aber es ist sicherlich etwas besonderes."

"Sicherlich ist es auch eine gewisse Heim-EURO, weil wir schon lange in diesem Land spielen. Es ist deutlich einfacher für uns hier zu spielen."

"...dann können wir unser Spiel durchziehen"

"Wir müssen das nehmen, was der Gegner uns gibt und wollen uns auf nichts fixieren. Wir haben ein gutes Verständnis entwickelt."

"Über diese drei Jahre habe ich einiges angepasst und verändert. Diese Veränderungen haben sehr gut funktioniert."

"Wir müssen als gesamte Mannschaft funktionieren und brauchen unsere Mitspieler. Dann können wir unser Spiel durchziehen und bekommen unsere Chancen."

"Wir versuchen von Beginn an brutal da zu sein"

Christoph Baumgartner (24 Jahre, geb.: 01.08.1999 in Horn, Off. MF, 38 ÖFB-Teamspiele/15 Tore; Verein: RB Leipzig):

"Michael Gregoritsch ist immer für einen da und hat einen tollen Schmäh. Wir haben eine sehr gute Freundschaft. In erster Linie müssen wir ein Gefühl für das Spiel entwickeln. Wir beide sind sehr flexibel, müssen den richtigen Zeitpunkt erwischen und dann hat jeder seine Aufgabe. Jeder in der Mannschaft weiß, was zu tun ist."

"Wir kennen die Stadien, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz und alles drumherum ist irrelevant."

"Allgemein sind wir alle sehr professionell und leben auch so. Klar kommt jetzt das besondere Kribbeln hinzu und die Vorfreude ist riesengroß."

"Wir versuchen von Beginn an brutal da zu sein, aber es wird schwierig, wieder ein frühes Tor zu schießen. Wir wollen unsere Chancen nutzen."

"Der Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen"

"Der Fokus liegt auf dem Sieg. Wir wollen es den Franzosen schwer machen und müssen unsere Leistung nahezu perfekt auf den Platz bringen. Wir müssen sehr gut im Kollektiv verteidigen."

"Der Fokus liegt darauf, das Spiel zu gewinnen. Ich habe nicht gewusst, dass ich mit Hans Krankl gleich bin. Es geht darum, das Spiel zu gewinnen und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich ein Tor schieße."

"Ich glaube, dass wir vorne eine große Verantwortung haben, auch im defensiven Bereich. Wir müssen vorne gut Druck machen und sie nicht in gefährliche Situationen kommen lassen."

STATEMENT-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at