Nagelsmann bejubelt den Auftaktsieg

Foto: AFP/SID/ODD ANDERSEN

Nach den Zuckertoren kam die süße Überraschung: Tim Mälzer hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag nach ihrem perfekten EM-Auftakt im Team-Camp in Herzogenaurach besucht. Der Fernsehkoch verteilte seine Eis-Kreationen an Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan oder Niclas Füllkrug - auch die Familien der Nationalspieler kamen nicht zu kurz.

Julian Nagelsmann hatte das Quartier beim DFB-Ausrüster adidas als Belohnung für das 5:1 gegen Schottland am Vorabend geöffnet. Auch der Bundestrainer selbst gönnte sich ein paar Kugeln aus dem Becher und bedankte sich: Mälzer habe eine seiner "Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen".

© 2024 SID