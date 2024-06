DFB-Team begeistert Anhänger

Bei den deutschen Fans wächst nach dem fulminanten 5:1-Erfolg der Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland der Glaube an den großen Triumph. Laut einer Sky-Umfrage in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur ONE8Y trauen nun 46 Prozent der Befragten der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Gewinn des vierten EM-Titels zu. Vor dem Start der Endrunde hatten nur 31 Prozent an den Triumph im eigenen Land geglaubt.

Auf dem Weg in Richtung Finale am 14. Juli in Berlin soll deshalb auch der zweite Gruppengegner Ungarn kein großes Problem darstellen. Im Duell am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) glauben 81 Prozent an den zweiten Sieg im zweiten Spiel, 14 Prozent tippen auf ein Unentschieden. Lediglich fünf Prozent sehen eine Niederlage gegen die Ungarn, die ihr erstes Spiel mit 1:3 gegen die Schweiz verloren hatten und bereits früh im Turnier unter Druck stehen.

