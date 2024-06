Bellingham soll England zum Titel führen

Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Jude Bellingham im Trikot der serbischen Fußball-Nationalmannschaft? Trainer Dragan Stojkovic würde sich definitiv nicht beschweren. "Er ist ein großartiger Junge. Sein Spiel ist sehr beeindruckend", schwärmte der 59-Jährige vor dem Duell der Serben am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen die Three Lions - bevor er mit einem Augenzwinkern hinzufügte: "Gut für England, schlecht für uns."

Der Mann vom Champions-League-Sieger Real Madrid sei "sehr jung, aber so kraftvoll", so Stojkovic weiter: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für das englische Team, wir müssen aufpassen." Auch Kapitän Dusan Tadic sprach von der "großen Gefahr", die vom 20-Jährigen ausgeht.

Nicht nur wegen Superstar Bellingham scheint die Rollenverteilung in Gelsenkirchen klar. Dennoch will der Außenseiter seine Chance nutzen und für eine EM-Überraschung sorgen. "Sie sind die Favoriten auf den Turniersieg", sagte Tadic in Richtung der Engländer: "Aber das bedeutet nichts." Stojkovic forderte "das Maximum" von seiner Mannschaft, die "bereit für die Herausforderung" sei.

© 2024 SID