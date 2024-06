40.000 Fans aus den Niederlanden feiern in Hamburg

Die niederländischen Fußball-Fans sind offensichtlich schon voller EM-Euphorie. Vor dem Auftaktspiel der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV) gegen Polen trafen sich rund 40.000 Fans von Oranje auf einem Fanmarsch durch Hamburg. Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigten die Anhänger beim gemeinsamen Feiern, die Straßen waren für hunderte Meter in Orange getaucht.

Der "Fan Walk" findet seit 10.30 Uhr statt und hat am Millerntorplatz in der Nähe des Stadions des FC St. Pauli begonnen. Anschließend sollten die Oranje-Fans über den Holstenwall, den Sievekingplatz und die Glacischaussee bis zurück zum Millerntorplatz laufen. Rund um den Fanmarsch müsse mit "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" gerechnet werden, hieß es in einer Mitteilung der Hamburger Polizei.

