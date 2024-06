Füllkrug ist auch abseits des Platzes treffsicher

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gelingt derzeit offenbar alles. Beim Pool-Kick im Herzogenauracher Teamquartier erzielten Joshua Kimmich, Niclas Füllkrug und Co. ein schier unglaubliches "Tor" - als "One take", versteht sich, wie der DFB in einem Instagram-Video der Szene versichert. Dazu die augenzwinkernde Zeile: Davon "schaffen wir 500".

Was ist passiert? Stürmer Füllkrug hat den Ball nach einer Jonglier-Kombination mit den Kollegen am Beckenrand quer über das Wasser mit insgesamt 24 Ballkontakten in einen roten Schwimmring geköpft. "Ist das geil, Alter", ruft der Stürmer nach seinem Treffer lachend - auch, weil Pascal Groß bei der Aktion einen Hocker im Becken "versenkt" hat.

Los geht alles mit dem "Ankick" durch Robert Andrich quer über den Pool zu Kimmich, der unter den begeisternden Rufen von Füllkrug ("Das liebe ich!") annimmt und nach acht Kontakten an David Raum weiterleitet. Der Leipziger spielt den Ball mit seiner sechsten Berührung über den Pool zu Groß, nach fünf Mal Jonglieren landet die Kugel über einen weißen Sonnenschirm als "Bande" bei Füllkrug. Der Angreifer räumt bei der Annahme ebenfalls Mobiliar ab, bleibt im Abschluss aber cool. Der Rest ist riesiger Jubel und Gejohle.

Als der Clip am Sonntagabend im ZDF gezeigt wird, witzelt Experte Per Mertesacker: "Wird ihnen schon langweilig im Camp?" Die herausragende Stimmung aber, ergänzt der Weltmeister von 2014, sei natürlich ein gutes Zeichen. Christoph Kramer, mit "Merte" vor zehn Jahren in Rio WM-Champion, meint: "Wir haben uns nur gesonnt."

