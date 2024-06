Der ehemalige österreichische Bundesliga-Trainer Klaus Schmidt, Co-Trainer des AS Monaco unter Adi Hütter, und Sky Experte Peter Stöger waren zu Gast beim Sky Sport Austria Podcast „DAB | Der Audiobeweis Spezial Euro 2024“. Nachfolgend STATEMENTS von beiden erfahrenen Trainern vor dem mit Spannung erwarteten EM-Auftakt von Österreich gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Montagabend in Düsseldorf (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

„Für ganz vorne wird es sich nicht ganz ausgehen, aber wir sind eine Mannschaft, gegen die keiner gerne spielt“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die bisherigen Ergebnisse bei der Europameisterschaft und die Niederlage von Ungarn: „Es ist eigentlich das Einzige, was mich ein wenig überrascht hat. Vor allem die Art und Weise der ersten Halbzeit hat mich überrascht. Ich war überrascht, wie zaghaft und vorsichtig man gegen die Schweiz rangegangen ist. Es wäre mehr möglich gewesen. Alles andere war meiner Einschätzung nach so, wie es zu erwarten war.“

…die Titelchancen von Deutschland: „Im ersten Spiel ist alles aufgegangen. Ich glaube, dass es ein Segen für das Turnier selbst ist. Die Stimmung ist positiv und sie werden die Vorrunde wahrscheinlich überstehen. Das ist für das Turnier gut und den ganzen Ablauf. Für die Deutschen ist es auch gut, denn sie waren in der Kritik. Ich habe schon auch gesehen, wie kritisch das deutsche Publikum sein kann. Ich habe aber auch festgestellt, wie schnell sich das auch drehen kann. Die Mannschaft ist nicht schlecht aufgestellt. Da ist schon was möglich. Ob sie ganz vorne dabei sind, kann man jetzt schwer beurteilen.“

…die Favoriten der Europameisterschaft: „Frankreich ist eine von drei bis vier Nationen, die es machen kann. In gewissen Phasen brauchst du den Faktor Glück auf deiner Seite, aber vom Kader her ist es ihnen zuzutrauen. Das ist eh klar. Man muss auch einmal schauen, was die Engländer machen. Man hat sie auf der Rechnung, obwohl man weiß, dass sie es eh nie schaffen.

Dann hast du die Spanier dabei. Bei den Italienern weiß man nie, was ist. Ich habe auch die Portugiesen am Schirm. Bei uns ist auch vieles möglich. Für ganz vorne wird es sich nicht ganz ausgehen glaube ich, aber wir sind eine Mannschaft, gegen die keiner gerne spielt.“

„Er ist ein Schlitzohr sowie ein fleißiger und torgefährlicher Spieler"

…Christoph Baumgartner (Foto): „Einer meiner Lieblingsspieler in der Nationalmannschaft ist Baumgartner. Er ist ein Spieler, der etwas aus der alten Schule mitbringt. Er ist ein Schlitzohr sowie ein fleißiger und torgefährlicher Spieler. Er hat Ideen, die andere nicht haben. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass es seine Europameisterschaft werden könnte. Er hatte auch eine schwierige Phase und hat sich reingearbeitet. Es ist einer unsere besonderen Spieler.“

…Patrick Pentz: „Er ist ein außergewöhnlich guter Torhüter. Er ist ein Supertyp und mit seinen Qualitäten ist es nachvollziehbar, dass er spielen wird.“

…Florian Grillitsch: „Er ist für mich eine spannende Personalie. Ich finde ihn überragend von dem her, was er als Fähigkeiten mitbringt. Er hat etwas, was die anderen nicht haben. Er ist resistent gegen Pressing vom Gegner, weil er eine unglaubliche Qualität hat und Situationen erkennt, aber er ist jetzt nicht derjenige, der diese DNA von Red Bull Salzburg verkörpert. Es ist für mich das spannendste, ob man ihn in der Startelf sieht oder nicht.“

„Ich würde einen Punkt nehmen. Das wäre gegen Frankreich ein Top-Ergebnis“

…Frankreich: „Bei ihnen ist es auch eine unfassbare Gruppe an Spielern, die es nicht zum Turnier geschafft haben. Es zeigt auch, dass viele außergewöhnlich gute Spieler beim Turnier dabei sind. Von der Breite her ist Frankreich unglaublich aufgestellt. Ich würde einen Punkt nehmen. Das wäre gegen Frankreich ein Top-Ergebnis.“

…Kilian Mbappe: „Wenn du solche Spieler hast, dann musst du einerseits schauen, dass du die Passgeber so attackierst, dass er wenig Bälle bekommt. Andererseits musst du schauen, dass du ihn doppelst, wenn er Tempo aufnimmt. Es wird eine spannende Geschichte werden. Man hat es ja auch in der Champions League gesehen. Du kannst ihn zwar nicht 90 Minuten ausschalten, aber wenn es einmal richtig unangenehm wird, ist er nicht derjenige, der dann 90 Minuten selbst aktiv ist.

Er wartet dann auf seine Situationen und auf die musst du halt vorbereitet sein. Er kann aus dem nichts ein Tor machen. Dies heißt es in irgendeiner Form aufzufangen. Es wird schwer, aber es heißt trotzdem nicht, dass wir chancenlos sind. Es ist mit Sicherheit die schwerste Gruppe. Ich kann mich nicht erinnern, dass vier Mannschaften dieses Niveaus in einer Gruppe waren.“

„Er ist ein geiler Zocker"

…Antoine Griezmann: „Er ist ein geiler Zocker. Wenn er sich in der Mannschaft sehen will, muss er eine andere Rolle einnehmen, weil er sonst zu starke Konkurrenz hat. Das spricht für die Qualität dieses Spielers, dass er solche Sachen abdecken kann. Auf der Position ist er für das Offensivspiel ein Segen, für Umschaltsituationen ist es schon eine Möglichkeit, da drüber zu kommen, weil es nicht seine Kernkompetenz ist.“

…die Defensive der Franzosen: „Wenn der Offensivbereich so aufgestellt ist, wie er aufgestellt ist, dann sucht man irgendetwas, was nicht passen könnte. Dann bleibt nur noch der Defensivbereich übrig. Man sagt dann ohne viel darüber nachzudenken, dass hinten etwas sein muss, wo man was erben kann. Ich sehe es überhaupt nicht. Sie haben unglaubliches Tempo und Zweikampfqualität. Sie sind durchgängig unglaublich gute, erfolgreiche und abgebrühte Spieler.“

„In der Offensive gibt es in Europa nichts Besseres als Frankreich“

Klaus Schmidt (Co-Trainer AS Monaco) über...

…die Zukunft von Youssouf Fofana und seine Rolle in der französischen Nationalmannschaft: „Ich denke, dass der Verein noch Transfergelder lukrieren möchte. Er war ein maßgeblicher Faktor, dass wir im Frühjahr so in die Gänge gekommen sind. Es ist ein Ausnahmespieler mit einer unglaublichen Dynamik und Übersicht. Er hat unserem Spiel sehr oft seinen Stempel aufgedrückt. Es ist einer der Spieler, die sehr besonders sind und bei denen man auch stolz sein kann, jeden Tag mit ihnen auf dem Platz zu stehen. Wenn man die Konkurrenz auf seiner Position sieht, dann ist es schon hochklassig mit Camavinga, Tchouameni oder Pavard. Er wird schon das ein oder andere Mal reinkommen und seine Rolle als Joker erfüllen.“

…die Stimmungslage in Frankreich in Bezug auf das Spiel gegen Österreich: „Ich habe es gar nicht so verfolgt, weil ich in den letzten drei bis vier Wochen zuhause war. Natürlich macht man mit Youssouf Fofana den ein oder anderen Scherz. Es gibt dann aber schon die französische Mentalität, dass die Spieler und Leute sehr von ihren Fähigkeiten und von ihrem Land überzeugt sind. Die Franzosen werden davon ausgehen, dass wir nicht der große Stolperstein auf ihrem großen Ziel, Europameister zu werden, sein werden.“

…die Favoriten der EM: „Aufgrund meiner Saison hier in Frankreich habe ich mich schon ein bisschen verliebt in die Spieler, die in Frankreich spielen und auch in der Nationalmannschaft ihren Platz haben. Speziell die Nationalspieler von Paris Saint Germain, wie Dembele, Mbappe oder KoloMuani, Zaire Emery oder Hernandez. Es sind überragende Spieler. In der Offensive gibt es in Europa nichts Besseres als Frankreich. Ihre Schmerzen werden sie vermutlich irgendwo in der Innenverteidigung haben, aber für mich sind sie trotzdem Favoriten.“

„Wir könnten Größeres erreichen als ins Achtelfinale zu kommen, wenn wir Gruppenzweiter werden“

…die Taktik von Österreich gegen Frankreich: „Ich denke mir, dass die Mannschaft in den letzten Spielen so von sich überzeugt war, sodass sie trotzdem hoch pressen werden und versuchen, hohe Ballgewinne zu haben und schnell umzuschalten. Es war das Mittel, dass sie in den letzten Spielen so erfolgreich waren. Das werden auch die Franzosen ein bisschen hergeben. Es geht mit der Spielweise, die Österreich praktiziert, natürlich eine gewisse Gefahr einher, dass du hinten Räume hergibst, die für Dembele oder Mbappe gemacht sind.

Das Risiko wird ihnen aber bewusst sein. Ich glaube nicht, dass der Teamchef jetzt großartig den Spielstil wechseln wird. Frankreich wird sich auf ihre Stärken auf den Außenbahnen und auf Einzelaktionen von Dembele, Coman oder Mbappe verlassen. Solche Spieler kann man nie ausschalten. Es wird wichtig sein, dass man die Flügel gut im Griff hat und sie beim ersten Ballkontakt stört, um sie nicht zu viel in die Eins gegen Eins Situationen kommen zu lassen.

Es sollten immer zwei Spieler dabei sein. Laufduelle sind wirklich schwierig gegen sie und nicht ratsam. Es sind aber Dinge, die man nicht ausschalten kann.“

…die Chancen von Österreich bei der EM: „Um soweit wie möglich zu kommen, wäre ein Zweiter Platz in der Gruppe notwendig, weil ich einfach denke, dass wir als Dritter gegen irgendeinen Gruppenersten spielen, was dann nochmal ganz schwierig wird. Wir könnten Größeres erreichen als ins Achtelfinale zu kommen, wenn wir Gruppenzweiter werden. Dann ist alles möglich. Die Gruppe ist einfach sauschwer und das wird die große Hürde sein, um eine super Europameisterschaft zu spielen.“

