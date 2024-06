Das österreichische Nationalteam startet am morgigen Montag, 17. Juni gegen den zweifachen Welt- und Europameister Frankreich in die Endrunde der UEFA EURO 2024. Der Anpfiff in der Düsseldorf Arena erfolgt um 21 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER). Bei der Pre-Match-Pressekonferenz äußerten sich der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Mittelfeld-Motor Konrad Laimer. Nachfolgend Zitate.

"Wissen, dass wir in der bestmöglichen Verfassung Frankreich schlagen können"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick:

"Kylian Mbappe ist einer der besten zwei Stürmer und wir kennen seine Stärken. Wir müssen Frankreich mit unserer Spielbeweise bespielen und wir wissen auch, dass wir in der bestmöglichen Verfassung Frankreich schlagen können."

"Die Spieler wissen bereits die Startaufstellung. Es gab am Ende noch ein paar Überlegungen, aber diese haben wir bereits gestern Abend getroffen."

"Wir haben uns zwei Jahre auf dieses Spiel vorbereitet und eine lange Qualifikation hinter uns. Es ist sicherlich die schwerste Gruppe, aber die Vorfreude überwiegt alles und wir haben den Ehrgeiz in dieser Gruppe weiterzukommen."

"Wir treffen auf einen der Turnierfavoriten"

"Es kommt voll und ganz auf unsere Mannschaft an. Wir treffen auf einen der Turnierfavoriten und sie haben sicherlich den besten Kader. Wir müssen eine top Leistung zeigen, mutig spielen und von unserem Fußball überzeugt sein."

"Ich habe das andere Gruppenspiel (Anm.: Polen vs. Niederlande, 1:2) nicht gesehen, weil wir heute gereist sind. Unser Fokus liegt jetzt auf Frankreich."

"Wir sind im Stande eine außergewöhnliche Leistung zu zeigen"

Konrad Laimer (27 Jahre, geb.: 27.05.1997 in Salzburg, Zentrales MF, 36 ÖFB-Teamspiele/4 Tore; Verein: FC Bayern München):

"Es benötigt eine außergewöhnliche Leistung, aber wir sind im Stande, diese zu zeigen. Wir haben uns lange auf dieses Spiel vorbereitet und die EURO ist sicherlich besonders."

"Frankreich hat so einen guten Kader, aber es geht darum, unseren Fußball zu spielen. Wir können jedem Gegner wehtun und die Franzosen aus dem Spiel nehmen."

"Als Person will ich immer gewinnen. Ich bin jetzt beim Nationalteam und da haben wir unsere Ziele. Die Saison war sicherlich nicht zufriedenstellend. Jetzt liegt der Fokus aber auf der EURO und wir wollen weiterkommen."

"Wir haben unseren Plan"

"Wir schauen auf uns und uns ist es egal, was Frankreich macht. Wir haben unseren Plan."

"Wir haben uns ganz normal auf das Spiel vorbereitet und sind nach unserem gewohnten Schema vorgegangen. Das Hotel ist super und die Zimmer sind personalisiert. Jetzt kann es endlich losgehen."

STATEMENT-Quelle: ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Christian Fauland